Минюст вернул историю изменений в госреестре на Единый портал открытых данных

Как сообщает пресс-служба Минюста, публикация этих данных восстановлена на портале с 17:00 10 октября, передает БизнесЦензор.

Также сообщается, что в настоящее время обнародование информации, распорядителем которой является Министерство юстиции, на портале осуществляется в штатном режиме.

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Как сообщалось, ранее сообщество OpenUP обнаружило, что Министерство юстиции удалило с Единого портала открытых данных (data.gov.ua) всю историю публикации открытых данных Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР).

По данным сообщества, оказалась удалена публичная история изменений записей в ЕГР (данные в предыдущих владельцах, бенефициарах юридических лиц, предыдущих места регистрации юридических лиц). История изменений в формате открытых данных позволяет исследовать связи, предотвращать рейдерство, извещать кредиторов, улучшать сервисы частного сектора.

В пресс-службе Министерства юстиции заявили, что исчезновение этой информации из открытого доступа вызвано техническим сбоем.