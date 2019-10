В Киеве запустилась новая служба доставки еды

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Еду доставляют еду с 8:00 утра до 1:00 ночи из 150 заведений. Среднее время доставки - 40 минут.

Чтобы заказать доставку еды нужно скачать приложение для iOS или Android, выбрать ресторан, блюда и пройти регистрацию. После ввода адреса система покажет все доступные рестораны, а также время доставки и ее стоимость.

Тарифы на доставку зависят от расстояния "ресторан-клиент". За доставку до 3 км пользователь заплатит 30 грн, от 3 до 5 км - 45 грн и от 5 до 7 км - 60 грн. Ограничение расстояния в 7 км от кухни ресторана до клиента позволит сервису гарантировать скорость доставки и правильный температурный режим блюд.

Минимальное время доставки составляет до 35 минут, максимальное - не больше 60 мин. Ограничений по районам нет - компания доставляет еду в пределах всего города. Оплатить заказ можно онлайн в приложении или наличными курьеру.

Количество курьеров в компании на старте - до 100 человек (пешие, вело, мото и авто). Все сотрудники службы доставки работают официально и проходят инструктаж по ПДД перед выходом на маршрут. Также в компании обещают страхование здоровья (медицинскую и от несчастных случаев), компенсацию топлива и обедов, тренинги и мотивационную программу.

К сервису уже подключено более 100 ресторанов. Со всеми партнерами компания работает официально. В списке ресторанов можно встретить: Pesto Cafe, Pizza House, Тануки, Sushi Pizza Box, Pandabox, Contrabanda, МАМА МАНАНА, This is Pivbar, The Burger, SHASHLIKYAN и другие популярные киевские заведения.

С помощью приложения Menu.ua можно заказать доставку одновременно из нескольких ресторанов в одной корзине. В таком случае стоимость доставки увеличивается, так как маршрут курьера удваивается. Доставка из нескольких ресторанов будет осуществляться одновременно одним курьером.

Статус заказа можно будет отслеживать с помощью push-уведомлений: "Ресторан готовит заказ", "Курьер забрал заказ в ресторане", "Курьер уже в пути".

Заведения можно сортировать по типам кухни, а также отмечать любимые блюда для быстрого повтора заказа.