Польша закупила оборудование для расширения мощности LNG-терминала

Речь идет о покупке двух регазификационных устройств, благодаря которым газовый терминал увеличит объемы выпускаемого сжиженного газа на 50%, передает БизнесЦензор со ссылкой на Польское радио.

Текущая пропускная мощность польского LNG-терминала в Свиноусце – 5 млрд кубометров газа в год, а после расширения она составит 7,5 млрд.

"Речь идет о закупке устройств, которые, по сути, являются сердцем терминала. Сейчас их 5, а будет – 7. Это очень важный момент, который свидетельствует о том, что проект расширения газопорта перешел на стадию реализации", – отметил уполномоченный польского правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

Предполагается, что работы по расширению мощности терминала завершаться в 2023 году.

Кроме установки двух регазификаторов, они будет охватывать строительство третьего резервуара, дополнительной верфи и железнодорожного подъезда для перевалки сжиженного газа. Общая сумма инвестиций в проект составляет 823 млн злотых (свыше 190 млн евро).

Как сообщалось, в июне польская PGNiG подписала новое соглашение с американской компанией Venture Global, которое увеличивает обязательства PGNiG по отбору сжиженного природного газа (СПГ, LNG) до 3,5 млн тонн в год (4,73 млрд кубометров после регазификации) с ранее предусмотренных 2 млн тонн.

Таким образом, с учетом нового расширенного контракта с 2023 года PGNiG будет иметь 9 млн тонн СПГ (эквивалент 12 млрд куб. м природного газа). Эту сумму составляют контракты с Cheniere (1,45 млн тонн), Sempra (2 млн тонн), Venture Global (3,5 млн тонн), Qatargas (2 млн тонн).

В 2022 году у PGNiG заканчивается долгосрочный договор на поставку с "Газпром экспортом", продление которого под вопросом. В 2018 году Польша потребила 19,7 млрд куб. м газа и купила 9,86 млрд кубометров в России.