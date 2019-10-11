Фильм бывшей компании Зеленского остался без финансирования из бюджета

Как сообщает пресс-служба Госкино, соответствующее решение было принято на заседании совета 10 октября, передает БизнесЦензор.

"Во время первого этапа двенадцатого конкурсного отбора членами экспертных комиссий и Советом по государственной поддержке кинематографии был изучен 231 кинопроект. Из них 177 были допущены ко второму этапу, который проходил в формате открытых питчингов. Три участника отказались от дальнейшего участия, поэтому на питчинг было представлено 174 проекта… Решением Совета по государственной поддержке кинематографии утвержден перечень победителей двенадцатого конкурсного отбора, в который вошли 34 проекта", – сказано в сообщении.

В частности, в перечень победителей, которые получат государственное финансирование, вошло 5 неигровых тематических фильмов "О героях, которые принимали участие в защите Украины" (для широкой зрительской аудитории), 1 анимационный полнометражный фильм, 1 неигровой фильм совместного производства, 11 анимационных короткометражных фильмов и 16 неигровых национальных фильмов.

Как отмечает Интерфакс-Украина, в 12-м конкурсном отборе на получение госфинансирования также участвовал документальный фильм "Фанаты" ООО "Киноквартал", которое принадлежит первому помощнику президента Сергею Шефиру (до апреля компания находилась в собственности Владимира Зеленского). Но в финальном перечне победителей конкурса данного кинопроекта нет.

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Кроме того, Совет по господдержке кинематографии пересмотрел перечень победителей 11о конкурсного отбора.

Так, из 101 кинопроекта, которые были утверждены ранее, в перечне на получение госфинансирования осталось лишь 46.

В частности, финансирование получат 10 игровых полнометражных национальных фильма (для широкой зрительской аудитории), 3 игровых полнометражных фильмов художественной и культурной значимости (авторские), 3 игровых полнометражных фильмов совместного производства (для широкой зрительской аудитории), 3 игровых полнометражных фильмов художественной и культурной значимости (авторские) совместного производства, 3 игровых полнометражных тематических фильма "О героях, которые принимали участие в защите Украины" (для широкой зрительской аудитории), 2 игровых полнометражных фильма для детской аудитории, 4 игровых полнометражных фильма-дебюта и 18 игровых короткометражных фильмов-дебютов.

Как сообщалось, ранее министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что действующий состав Совета по государственной поддержке кинематографии должен сложить полномочия.

В частности, Бородянский обвинил совет в том, что по итогам 11 отбора были утверждены проекты для получения госфинансирования на общую сумму 1,7 млрд грн, тогда как текущий уровень финансирования Госкино предусматривает выделение только 0,5 млрд грн.

По мнению министра, если ситуация не будет урегулирована, то несколько лет у Госкино вообще не будет денег на финансирование новых кинопроектов.