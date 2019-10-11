Порт "Усть-Дунайск" увеличил количество круизных пассажиров на 10%

Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов Украины, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, завершил круизный сезон в "Усть-Дунайске" круизный пассажирский речной теплоход "Фиделио" со 136 пассажирами из разных стран Европы на борту.

"В этом году количество пассажиров речных круизных лайнеров, которые принял портопункт Вилково порта "Усть-Дунайск" увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом. Мы лишь немного не дотянули до "юбилейной" отметки 6000 пассажиров, остановившись на цифре 5910 туристов. Третий год подряд порт "Усть-Дунайск" фиксирует увеличение потока туристов, прибывающих на круизных лайнерах", - прокомментировал позитивную динамику начальник филиала "Усть-Дунайск" Администрации морских портов Украины Дмитрий Ковальжи.

Всего в 2019 году порт принял 38 речных круизных лайнеров (на два судна больше, чем в прошлом году).