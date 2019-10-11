Доход футбольного клуба "Шахтер" Ахметова превысил 3,7 миллиарда

Об этом свидетельствует отчетность, которая обнародована на официальном сайте клуба, передает БизнесЦензор.

Среди основных статей доходов клуба в отчете указаны: продажа и аренда игроков, доходы от УЕФА и ФИФА и доходы от коммерческой деятельности.

В частности, продажа и аренда игроков принесла клубу 1,48 млрд грн, что на 1,34 млрд грн больше показателя прошлого сезона.

Доходы от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА составили 1,6 млрд грн, по сравнению с 888 млн грн в предыдущем сезоне.

Суммарный доход от коммерческой деятельности составил 680 млн грн. При этом доходы от спонсорства и рекламы сократились до 586 млн грн с 642 млн грн в прошлом сезоне. В сравнении с прошлым сезоном выросли доходы от продажи атрибутики (с 18 млн до 22 млн) и корпоративных лож (с 5 млн до 6 млн грн).

В сезоне 2018/19 годов ФК "Шахтер" заплатил в государственный бюджет Украины 512 млн грн налогов, что на 7,8 млн грн больше, чем в прошлом. Сумма НДФЛ составила 378,1 млн грн.

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Как сообщалось, футбольный клуб "Шахтер" за 2017-2018 годы показал доход в 1,73 млрд грн.

В сезоне 2016-2917 годов общий доход "Шахтера" составил 877 млн грн.

Президентом и владельцем ФК "Шахтер" является бизнесмен Ринат Ахметов.