В Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту

По данным управления гражданской авиации страны, спустя час после вылета контакт с самолетом был потерян, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

Сообщалось, что на борту были четверо членов экипажа и четыре пассажира, среди них были как военные, так гражданские. Этот самолет обеспечивал перевозки президента. Пассажирами могли быть трое сотрудников службы охраны главы государства и его водитель.

Позднее посольство РФ в Демократической республике Конго подтвердило, что на борту разбившегося военно-транспортного самолета Ан-72 были россияне, их количество пока неизвестно.

На фоне слухов о том, что в результате инцидента с грузовым самолетом мог пострадать президент страны, десятки людей забаррикадировали дорогу у штаба крупнейшей оппозиционной партии ДРК "Союз за демократию и социальный прогресс", председателем которой является ставший в январе президентом Чисекеди, сообщает Politico.

В декабре 2018 года в Конго разбился самолет Ан-26, им управляли трое граждан РФ. Все они погибли. Экипаж работал с местной авиакомпанией по контрактам. Самолет также находился под юрисдикцией Конго.