Урожай зерновых может достигнуть рекордных 80 миллионов тонн, – НБУ

Об этом заявил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Сологуб, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По словам замглавы Нацбанка, увеличение урожая зерновых в Украине объясняется не совпадением обстоятельств и не благоприятными погодными условиями, а повышением производительности аграрного сектора, который много инвестировал в обновление техники и технологий в последние годы.

Кроме этого, по словам Сологуба, земельная реформа может способствовать дальнейшему значительному увеличению урожайности в ближайшие годы.

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Как сообщалось, Министерство аграрной политики и продовольствия по предварительным данным прогнозирует в текущем году урожай зарновых в Украине на уровне 71,1 млн тонн, против предыдущего прогноза в 70,8 млн тонн.