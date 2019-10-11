Жители Закарпатья сократили задолженность за газ на треть

Об этом сообщает пресс-служба ООО "Закарпатгаз Сбыт", передает БизнесЦензор.

"К улучшению уровня расчетов привело, в первую очередь, то, что с должниками проведена разъяснительная работа. В том числе произведено отключение около 3000 потребителей, которые имели существенное задолженность", – пояснила директор компании Виктория Томинец.

В целом, по сравнению с 9 месяцами прошлого года, количество отключений увеличилось вдвое. Общая задолженность потребителей, отключенных от газоснабжения, составляет около 47 млн ​​грн, отмечает "Закарпатгаз Сбыт".

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В компании напомнили, что наличие задолженности является препятствием для получения субсидии на новый отопительный период, который стартует 16 октября. При этом потребители, которые по месту жительства или регистрации до 1 декабря обратятся в управление труда и социальной защиты населения, имеют право на получение субсидии, начиная с октября текущего года. В случае обращения после 1 декабря – с момента обращения.

По данным компании, больше всего за использованный газ задолжали жители городов Ужгород, Мукачево, Виноградов и Виноградовского района.