Госпогранслужба планирует купить в кредит 20 французских катеров

Об этом сообщил глава пограничного ведомства Сергей Дейнеко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если будут средства, мы бы очень хотели обновить наш корабельно-катерный состав. Есть ряд проектов, в частности, по закупке таких катеров у Франции. Возможно, за счет кредита правительства Франции под гарантии нашего правительства. Если удастся это решить, то это даст нам возможность закупить порядка 20-22 катеров", – сказал Дейнеко.

По словам главы Госпогранслужбы, в настоящее время в распоряжении ведомства 11 катеров, 20 кораблей и 30 малых катеров.

"Фактически на 82% они устарели", – добавил глава украинских пограничников.

При этом Дейнеко назвал создание Службы охраны морской границы приоритетом ведомства.

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Как сообщалось, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял о планах обновить парк патрульных катеров Государственной пограничной службы страны катерами французской компании ОСЕА, назвав требованием для этого проекта локализацию производства патрульных катеров в Украине.

В июне в пресс-службе правительства сообщили, что Кабмин ведет переговоры о совместном украинско-французском производстве патрульных катеров OCEA FPB 98 в Украине, которые будут переданы Морской охране украинской Государственной пограничной службы.

Катера OCEA FPB 98 имеют длину в 32 метра, по желанию заказчика могут комплектоваться различными боевыми модулями и досмотровой лодкой. Они предусматривают экипаж из 13 человек, максимальная скорость составляет 35 узлов, дальность хода - 1200 миль при скорости в 12 узлов.