ДТЭК накопил на складах своих ТЭС миллион тонн угля

Об этом сообщил генеральный директор "ДТЭК Энерго" Дмитрий Сахарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

"Залог стабильной работы энергосистемы Украины – достаточное количество топлива на складах тепловой генерации. Сейчас у нас в запасе 844 тыс. тонн газового угля и 155 тыс. тонн антрацита. Этого топлива хватит, как минимум, на полтора месяца отопительного периода", – рассказал глава компании.

"Мы продолжаем наращивать запасы на складах, чтобы зимой Украина была со светом и теплом", – подчеркнул Сахарук.

По данным компании, с начала года шахтеры ДТЭК добыли 17 млн ​​тонн угля. Также компания законтрактовала 388 тыс. тонн угля из Южной Америки.

ДТЭК также начал публиковать информацию о вкладе компании в подготовку энергосистемы Украины к осенне-зимнему периоду на сайте https://ozp.dtek.com/

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Напомним, ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетику Украины. Компания развивает бизнес по добыче природного газа и угля, возобновляемой и тепловой генерации электроэнергии, распределения электроэнергии электросетями, поставки электроэнергии клиентам, внедрения энергоэффективных решений, зарядке электромобилей.

"ДТЭК Энерго" "обеспечивает замкнутый цикл производства электроэнергии из угля. Установленная мощность в генерации электроэнергии – 13,5 ГВт. В угледобыче создан полный производственный цикл: добыча и обогащение угля, сервисное обслуживание шахтного оборудования.

В 2018 году капитальные инвестиции ДТЭК составили 20 млрд грн, налоговые отчисления – 26 млрд грн. В ДТЭК работают 70 тыс. сотрудников.

100% компании принадлежит SCM Limited. Конечным бенефициаром является Ринат Ахметов.