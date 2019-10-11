Зеленский подписал закон об отмене паевого взноса для застройщиков

Эта информация указана в карточке законопроекта №1059 на сайте Верховной Рады, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

В частности, в разделе о состоянии прохождения документа указывается, что 11 октября был возвращен с подписью президента.

Как сообщалось, 20 сентября Верховная Рада приняла закон о стимулировании инвестиционной деятельности, предусматривающий, в частности, отмену обязательного паевого взноса при строительстве объектов с 2021 года.

Кроме того, отменяется обязательность проведения экспертной денежной оценки земельных участков частной собственности, передаваемых в залог.

Законом также вводится понятие доверительной собственности как способа обеспечения исполнения договорных обязательств.

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В сфере защиты прав акционеров закон предусматривает введение ответственности лиц с заинтересованностью и должностных лиц акционерного общества за убытки, причиненные сделками с заинтересованностью, заключенными на нерыночных условиях, согласие на совершение которого было предоставлена ​​мажоритарным акционером или назначенными им лицами.

Кроме того, предусмотрено включение вопроса о выборе независимого аудитора публичного акционерного общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров, а также распространение правила об обязательном предложение выкупа на акционеров, приобретающих 50% акций общества.

В сфере правосудия устанавливается возможность истребования хозяйственным судом группы однотипных доказательств (без указания индивидуальных признаков каждого документа), а также внедрение стандарта доказывания "большей достоверности" в хозяйственных делах.

Автором закона является нардеп от "Слуги народа" Елена Шуляк, которая до этого работала руководителем направления "Строительство" в BRDO. Этой организацией руководил Алексей Гончарук, нынешний премьер-министр Украины.