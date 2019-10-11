"Новая почта" запустила услугу доставки посылок самолетом

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Так, если отправить посылку до 15:00 в мукачевском отделении, ее доставят в отделение Мариуполя до 18:00 следующего дня, аналогично – если отправлять по маршруту Запорожье-Самбор. Рейсы выполняются по маршруту Львов-Днепр-Львов с понедельника по пятницу еженедельно.

Доплатив 30 грн за килограмм, клиент получает гарантированную доставку на следующий день. Если компания не успеет доставить вовремя, клиент получит компенсацию полной стоимости доставки. Заказать услугу авиадоставки посылок до 30 кг можно в отделениях, отправка будет только по будним дням.

На данный момент заказать услугу "Авиадоставка" можно в отделениях 9 населенных пунктов западной Украины (Львов, Мукачево, Ужгород, Дрогобыч, Мостиска, Новояворовск, Самбор, Стрый и Червоноград) и 16 городов востока и юга страны (Днепр, Запорожье, Каменское, Кременчук, Кривой Рог, Кропивницкий, Мариуполь, Николаев, Новомосковск, Павлоград, Полтава, Северодонецк, Славянск, Сумы, Харьков, Херсон).