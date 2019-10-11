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11.10.19 20:43

Власти Киева запустили новые электронные сервисы для горожан

На веб-портале предоставления электронных услуг Киевской городской государственной администрации (https://my.kyivcity.gov.ua) в подразделе "Регистрационные услуги" стали доступны новые справочно-информационные сервисы, что позволяют заявителям получить данные из информационной системы "Реестр территориальной общины Киева" в удаленном доступе.

Власти Киева запустили новые электронные сервисы для горожан

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает БизнесЦензор.

По словам Поворозника, отныне можно воспользоваться следующими сервисами:

"Город постоянно работает над расширением спектра электронных услуг. Сегодня, когда государство взяло курс на диджитализацию, Киев уже традиционно стал флагманом в развитии этого направления. Электронный билет в транспорте, онлайн-запись к детского сада, дистанционная запись на прием к врачу – этими сервисами уже пользуются десятки тысяч киевлян. И главное, чтобы получить их, не нужно стоять в долгих очередях и тратить на это личное время", – отметил Поворозник.

По его словам, внедрение новых сервисов информационной системы "Реестр территориальной общины Киева" дает возможность спрашивающему получить информацию максимально быстро. Для этого нужно только зарегистрироваться веб-портале предоставления электронных услуг.

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