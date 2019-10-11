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11.10.19 14:56

За год через СЕТАМ проданы права на аренду земли на 187 миллионов

За год пилотного проекта по продаже прав аренды на государственные земельные участки сельскохозяйственного назначения на электронном аукционе OpenMarketLand было продано 2 692 лота на 187 млн грн.

За год через СЕТАМ проданы права на аренду земли на 187 миллионов

Об этом говорится в сообщении СЕТАМ, передает БизнесЦензор.

Год назад, в сентябре 2018 года, государственное предприятие "СЕТАМ" и Государственная служба Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра начали пилотный проект внедрения электронных земельных торгов.

"Пилотный проект позволил нам исследовать рынок и выявить значительный платежеспособный спрос на украинскую землю. Самая дорогая – в Кировоградской области, далее – Полтава и Винница", – подчеркнул генеральный директор ГП "СЕТАМ" Виктор Вишнев.

За год было реализовано 2692 лота на 187 млн грн.

Таким образом, за семь лет аренды местные общины получат 1,3 млрд грн.

"Главное – все видят, что аренда в Украине недешевая. Миф развеян. Цены от $50 до почти $300 за гектар. И желаю дальнейшего продолжения этой успешной деятельности – ведь только интеграция электронных аукционов и государственных реестров позволит выявить конечного владельца и обеспечит предотвращения сверхконцентрации земли у одного собственника. Это также даст возможность установить, есть ли среди учредителей юрлиц иностранные граждане", – сказал заместитель председателя ГС "Всеукраинская Аграрная Рада" Денис Марчук.

30 сентября 2019 года – последний день пилотного проекта по продаже прав аренды земли на площадке OpenMarketLand (ГП "СЕТАМ").

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