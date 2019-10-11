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11.10.19 14:17

Минсоцполитики предложило отвязать более 150 выплат от прожиточного минимума

Министерство социальной политики предлагает подготовить законопроект, который отменит привязку большинства социальных выплат от установленного показателя прожиточного минимума.

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Об этом министр социальной политики Юлия Соколовская сообщила, представляя концепцию реформирования прожиточного минимума на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Инициатива предусматривает "отвязку" более 150 видов социальных выплат и финансовых показателей прожиточного минимума. При этом пенсии и помощь малообеспеченным семьям останутся единственными видами выплат, "привязанными" к прожиточному минимуму. Размер всех других выплат предлагаем устанавливать в абсолютных цифрах и просматривать их каждый год при принятии бюджета", – заявила министр.

По словам Соколовской, такая реформа (отвязки от прожиточного минимума) не приведет к уменьшению размера социальных пособий, а для некоторых категорий населения размер выплат даже увеличится.

"В то же время это позволит нам реально помочь семьям – чтобы они жили не ниже уровня бедности. Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям станет более эффективной – для семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, размеры выплат будут увеличиваться", – пообещала министр.

На заседании парламентского Комитета стороны договорились о проведении общественных и слушаний в комитете на эту тему для формализации предложения и оформления его в соответствующий законопроект.

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Как сообщалось, заложенный в проект госбюджета прожиточный минимум в 2020 году составит на одного человека в расчете на месяц с 1 января 2020 года – 2027 грн, с 1 июля – 2118 гривен, с 1 декабря – 2189 грн.

В проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрено, что Кабинету министров Украины намерен осуществить решительные шаги по сближению в 2020 году размера прожиточного минимума к его реальной величине, которая может составлять расчетно около 4 251 грн с соответствующей корректировкой размера прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп населения.

Прожиточный минимум в соответствии с законом "О государственных социальных стандартах и ​​государственных гарантиях" является базовым государственным социальным стандартом, на основе которого определяются размеры основных государственных социальных гарантий.

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