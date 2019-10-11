Минсоцполитики предложило отвязать более 150 выплат от прожиточного минимума

Об этом министр социальной политики Юлия Соколовская сообщила, представляя концепцию реформирования прожиточного минимума на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Инициатива предусматривает "отвязку" более 150 видов социальных выплат и финансовых показателей прожиточного минимума. При этом пенсии и помощь малообеспеченным семьям останутся единственными видами выплат, "привязанными" к прожиточному минимуму. Размер всех других выплат предлагаем устанавливать в абсолютных цифрах и просматривать их каждый год при принятии бюджета", – заявила министр.

По словам Соколовской, такая реформа (отвязки от прожиточного минимума) не приведет к уменьшению размера социальных пособий, а для некоторых категорий населения размер выплат даже увеличится.

"В то же время это позволит нам реально помочь семьям – чтобы они жили не ниже уровня бедности. Государственная социальная помощь малообеспеченным семьям станет более эффективной – для семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, размеры выплат будут увеличиваться", – пообещала министр.

На заседании парламентского Комитета стороны договорились о проведении общественных и слушаний в комитете на эту тему для формализации предложения и оформления его в соответствующий законопроект.

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Как сообщалось, заложенный в проект госбюджета прожиточный минимум в 2020 году составит на одного человека в расчете на месяц с 1 января 2020 года – 2027 грн, с 1 июля – 2118 гривен, с 1 декабря – 2189 грн.

В проекте государственного бюджета на 2020 год предусмотрено, что Кабинету министров Украины намерен осуществить решительные шаги по сближению в 2020 году размера прожиточного минимума к его реальной величине, которая может составлять расчетно около 4 251 грн с соответствующей корректировкой размера прожиточного минимума для основных социальных и демографических групп населения.

Прожиточный минимум в соответствии с законом "О государственных социальных стандартах и ​​государственных гарантиях" является базовым государственным социальным стандартом, на основе которого определяются размеры основных государственных социальных гарантий.