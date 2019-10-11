"Центрэнерго" начнет продавать 90% электроэнергии на рынке "на сутки вперед"

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

"Рыночная доля ПАО "Центрэнерго" среди компаний тепловой генерации составляет менее 20%. Однако в связи с необходимостью покрытия дефицитов на "рынке на сутки вперед" компания решила, что начиная с ноября, 90% своей электроэнергии будет продавать на "рынке на сутки вперед", – сказано в сообщении.

В связи с этим компания сообщила своим партнерам и контрагентам, что по двусторонним контрактам будет продаваться не более 10% электроэнергии, которая будет произведена в ноябре.

В компании пояснили такой шаг появлением в СМИ информации об искусственном создании дефицитов электроэнергии на наиболее ликвидным рынке – "рынке на сутки вперед".

"Также отмечалось, что к такой ситуации привела значительная монополизация, как угольной отрасли, так и сегмента теплоэлектростанций (ТЭС). В сентябре на "рынке на сутки вперед" дефициты возникали почти во все часы суток, а в некоторые часы суток потребители могли купить лишь 30% -40% электроэнергии от своих потребностей, что приводило к нестабильности и ценового роста", – отмечается в сообщении.

За июль-сентябрь "Центрэнерго" увеличило месячную выработку электроэнергии на 31% – с 821 млн кВт-ч в июле до 1076 млн кВт-ч в сентябре.

По данным компании, в октябре запланирована выработка на уровне 1 400 млн кВт-ч, что на 71% больше, чем в июле и на 30% больше, чем в сентябре.

"Такое увеличение производства компании улучшает конкуренцию на рынке, уменьшает потенциальные дефициты и обеспечивает страну собственным производством электроэнергии", – сказано в сообщении.

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Как сообщалось, ранее Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) открыл дело против ПАО "ДТЭК Захидэнерго" Рината Ахметова о нарушении компанией экономической конкуренции в зоне "Бурштынского энергоострова".

Как ранее сообщали Нашi грошi, стоимость электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) на территории Бурштынского энергоострова в сентябре была значительно выше цен на территории остальной Украины.

Так, в отдельные дни, например 15 сентября, стоимость электроэнергии на энергоострове была больше чем в полтора раза дороже остальных Украине – 1,84 грн против 1,12 грн за кВт-ч.

Бурштынский энергоостров отключен от энергосистемы Украины. Это условная территория, на которой расположены электрические сети Бурштынской электростанции, принадлежащей группе ДТЭК Рината Ахметова, вместе с прилегающей к ней электросетью и собственными потребителями электроэнергии в пределах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей. Всего на этой территории проживает около 3 млн украинцев.

Основным местным производителем электроэнергии для энергоострова является ДТЭК (95%), несколько процентов производит Калушская ТЭЦ. Кроме собственной выработки также возможна поставка импортной электроэнергии с территории Европы.

В то же время группа ДТЭК Рината Ахметова контролирует около 70% возможного объема импорта электроэнергии из Словакии, однако не использует эти мощности в полной мере в интересах своего предприятия "Захидэнерго".