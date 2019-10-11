Госстат передадут в подчинение министерства Дубилета

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет на встрече с бизнес-сообществом, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы договорились, что от Министерства экономики в секретариат переходит Госстат", – сказал министр.

Кроме того, по словам Дубилета, секретариат Кабмина передаст Национальное космическое агентство Украины в ведение Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Напомним, Секретариатом Кабмина руководит Государственный секретарь Кабинета министров, в настоящее время эту должность занимает Владимир Бондаренко, соратник бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана Украины. При этом координирует работу Секретариата министр Кабинета министров, который подает предложения в отношении структуры Секретариата и назначает его сотрудников.