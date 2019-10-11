За сентябрь в Украине собрали 960 легковых автомобилей

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укравтопрома" сообщает БизнесЦензор.

Производство автомобилей проходило только на одном заводе – "Еврокаре", где в режиме крупноузловой сборки было собрано 960 автомобилей марки Skoda.

"Несмотря на то, что конвейеры крупнейших автозаводов страны простаивают уже не первый год, сентябрьская статистика автопрома продемонстрировала положительную динамику", - сообщает Укравтопром.

Такая ситуация не является показателем улучшения состояния отрасли, а лишь демонстрирует эффект крайне низкой базы сравнения, сообщает ассоциация.Таким образом. выпуск легковых автомобилей, по сравнению с прошлым годом увеличился в 2 раза.

Производство автобусов выросло на 30% до 92 шт.

Больше всего автобусов было изготовлено на Черниговском автозаводе корпорации "Эталон" – 37 шт. "Черкасский автобус" выпустил 35 автобусов, на Часовоярском заводе сделали 9 шт., ЗАЗ отчитался о 6 автобусах и еще 5 шт. было произведено корпорацией "Богдан".

В сентябрьской статистике по коммерческим автомобилям заявлен только один автомобиль, собранный на предприятии "Черкасский автобус". "АвтоКрАЗ" перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года.

Всего с января по сентябрь 2019 года в Украине изготовлено 5283 ед. автотранспортных средств или на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Легковых автомобилей – 4579 шт. (+4%); коммерческих – 81 шт. (-31%); автобусов – 623 шт. (+6%).