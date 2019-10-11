Партия Зеленского предложила отложить продажу земли иностранцам до 2024 года (обновлено)

Об этом глава парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельным отношениям Николай Сольский заявил во время брифинга, передает БизнесЦензор.

По словам Сольского, в Украине существует более 1300 компаний, "которые уже годами работают в Украине, вкладываются в украинскую землю, инфраструктуру, создают рабочие места и принадлежат, в том числе, иностранцам".

"Для этой категории юридических лиц – только тех, которые не менее 3 лет уже занимаются сельхозбизнесом в Украине, и только в том объеме земли, которые на момент вступления в силу закона они обрабатывают, которые подписаны у них и договоры, которые у них зарегистрированы, они также пользуются правами как и другие юридические лица с 1 октября следующего года", – сказал глава парламентского комитета.

Скольский добавил, что согласно альтернативному законопроекту вводится ограничение для участников юридических лиц, которые могут быть основателями таких юридических лиц, которые могут быть владельцами сельскохозяйственной земли.

"До 2024 года не могут быть основателями иностранные физические лица, лица без гражданства, иностранные государства. То есть, только украинские бенефициары, украинские граждане", – сказал депутат.

"Введены дополнительные ограничения, связанные в концентрацией в одни руки. На уровне области процент концентрации уменьшен с 15 до 8%. Введено дополнительное ограничение на уровне ОТГ – 35%", – добавил Сольский.

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Как сообщил агентству Интерфакс-Украина один из авторов обновленного законопроекта "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" №2178-10, в нем были учтены замечания, высказанные накануне на встрече президента Владимира Зеленского с представителями аграрной отрасли.

Накануне в релизе на сайте президента об итогах встречи сообщалось, что ее участники высказались за поэтапное введение рынка земли, когда на первом этапе право приобрести землю будет предоставляться исключительно украинцам, а иностранцы получат такую возможность только на последнем этапе реформы.

В первоначальном законопроекте нерезиденты (за исключением страны-агрессора) могли покупать украинскую землю на равных с резидентами только при единственном условии – создав компанию-резидента.

Как сообщалось, Зеленский в четверг в ходе пресс-марафона также поддержал идею, что какое-то время землю нужно продавать только украинцам.

"Когда наши фермеры купят землю, когда снизится наша кредитная ставка, тогда уже можно дать возможность приобретать землю иностранным компаниям при условии, что они будут работать на этой земле и нанимать на работу украинцев", – пояснил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что неурегулированным остается только вопрос с иностранцами, которые уже являются арендаторами украинской земли.

"Вы же не можете сказать: "вам мы не продадим", или "вашу землю мы продадим другим украинцам", – пояснил президент проблему.

Напомним, 25 сентября правительство внесло законопроект №2178 об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Верховную Раду. Он предусматривает отмену с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение земель сельхозназначения всех форм собственности.