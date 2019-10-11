Иностранные компании со стажем работы более 3 лет в Украине смогут покупать землю, – глава комитета

Об этом Сольский заявил во время брифинга, сообщает БизнесЦензор.

По словам Сольского, в Украине существует более 1300 компаний, "которые уже годами работают в Украине, вкладываются в украинскую землю, инфраструктуру, создают рабочие места и принадлежат, в том числе, иностранцам".

"Для этой категории юридических лиц – только тех, которые не менее 3 лет уже занимаются с/х-бизнесом в Украине, и только в том объеме земли, которые на момент вступления в силу закона они обрабатывают, которые подписаны у них и договоры, которые у них зарегистрированы, они также пользуются правами как и другие юридические лица с 1 октября следующего года", - сказал он.

Скольский также добавил, что согласно альтернативному законопроекту вводится ограничение для участников юридических лиц, которые могут быть основателями таких юридических лиц, которые могут быть владельцами сельскохозяйственной земли.

"До 2024 года не могут быть основателями иностранные физические лица, лица без гражданства, иностранные государства. То есть, только украинские бенефициары, украинские граждане", - сказал он.

"Введены дополнительные ограничения, связанные в концентрацией в одни руки. На уровне области процент концентрации уменьшен с 15 до 8 процентов. Введено дополнительное ограничение на уровне ОТГ – 35%", - добавил Сольский.