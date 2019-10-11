СБУ изъяла у организаторов контрабанды товаров и наличных денег на более 100 миллионов

Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает БизнесЦензор.

СБУ установила, что 6 человек организовали ввоз крупных партий брендовых товаров с сокрытием от таможенного контроля без уплаты соответствующих платежей. Закупка продукции проводилась в Италии, Германии и странах Балтии.

Перед доставкой в Украину товар завозился на склады на территории Польши. Дельцы переправляли грузы через границу двумя способами: 20-тонными фурами, которые въезжали якобы пустыми, согласно поддельным документам, или перевозили на микроавтобусах мелкими партиями. В частности, на каждой из грузовиков участники схемы зарабатывали по $40 тысяч.

Ввозимую контрабанду реализовывали через одну из известных торговых сетей, которая имеет более десяти магазинов в Киеве, Полтавской, Сумской, Киевской и Житомирской области.

"Сейчас правоохранители проводят более 40 обысков в местах хранения и реализации контрабандного товара, в банковских учреждениях, где были открыты счета организаторами схемы, по месту жительства, в транспортных средствах участников преступной схемы на территории Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской, Львовской областей и в Киеве", - сообщает СБУ.

По результатам следственных действий, изъято $640 тысяч, 222 тысяч евро и 390 тысяч гривен, брендовая одежда, обувь и аксессуары ориентировочной стоимостью более 100 млн гривен.

Продолжаются процессуальные действия в рамках уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.