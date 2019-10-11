Мировые тарифы на перевозку нефти подскочили до максимума за 11 лет

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Средняя стоимость фрахта супертанкеров превысила $94 тыс. в сутки, тогда как 25 сентября, до введения санкций, показатель составлял $18,2 тыс. в сутки.

Санкции, вызванные подозрениями в нарушении запрета на перевозку иранской нефти, затронули дочернюю компанию COSCO, Cosco Shipping Energy Transport, одного из крупнейших владельцев нефтетанкеров в мире - ее флот насчитывает более 40 судов.

"Рынок просто сошел с ума от таких внезапных событий, как санкции против COSCO, - сказал глава отдела исследований и оценки греческой компании Allied Shipbroking Джордж Лазаридис. - Перед тем, как лопнуть, этот пузырь может вырасти еще сильнее из-за геополитических рисков".

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что представители Китая на торговых переговорах с США планируют поднять вопрос об отмене санкций против COSCO.

Отмечается, что американские санкции на поставку нефти действуют в отношении не только Ирана, но и Венесуэлы, что привело к повышению спроса на топливо, поставляемое самими США. В частности, экспорт нефти из США в Европу за неделю, завершившуюся 7 октября, достиг рекордных в истории 1,8 млн баррелей в сутки, увеличившись вдвое по сравнению с предыдущей неделей, по данным компании Kpler.