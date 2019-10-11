БизнесЦензор

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11.10.19 10:48

Нацбанк прогнозирует рекордный урожай зерновых в этом году

Заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил, что в этом году урожай зерновых в Украине может достичь рекордных 80 млн тонн.

зерно

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

По данным Сологуба, на высокий урожай повлиял не фактор благоприятных погодных условий, а повышение производительности аграрного сектора.

Земельная реформа, по мнению Сологуба, может способствовать значительному увеличению урожайности в Украине в ближайшие годы.

Как сообщал БизнесЦензор, по состоянию на 9 октября украинские аграрии провели уборку зерновых и зернобобовых культур на площади 12 млн га, или 78% к прогнозу, и намолотили 51,2 млн тонн зерна при средней урожайности 42,7 ц/га.

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