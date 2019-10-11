Количество пользователей интернета в Украине выросло на 7%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В ИнАУ отмечают, что этот показатель впервые за последние несколько лет существенно вырос. Основными причинами роста в ассоциации называют "смартфонизацию" населения и рост количества пользователей сети в селах и небольших городах.

Так, в городах с населением более 100 тыс. жителей к концу сентября проникновение интернета увеличилось с 71% до 74%, в населенных пунктах с населением менее 100 тыс. жителей – с 63% до 70%, а в селах – с 53% до 58%.

"Продолжается выравнивание структуры интернет-пользователей в соответствии с структурой населения. Этот процесс уже фактически завершен по гендерному показателю, и продолжается по другим показателям: региональному, профессиональному, образовательному, уровню доходов, возрастному. Почти все население Украины в возрасте до 35 лет является интернет-пользователями", - комментируют в ИнАУ результаты мониторинга.

Наиболее активными в сети являются украинцы в возрасте от 15-24 года – среди них доля пользователей интернета составляет 97%, на втором месте – люди в возрасте от 25 до 34 года (96%). Пользователей старше 65 лет – уже 29% (год назад – всего 14%). Доля женщин в общем числе интернет-пользователей по прежнему составляет 52%.

Средний уровень дохода имеют 44% украинских пользователей интернета, 48% – ниже среднего. У 40% - среднее специальное образование, у 36% – полное высшее.

На первом месте среди интернет-девайсов – смартфон (66%), на втором домашний ноутбук (40%), на третьем – ПК (36%).

Доля пользователей, использующих для доступа в интернет исключительно мобильные устройства, по итогам третьего квартала 2019 года составила 22%.