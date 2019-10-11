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11.10.19 08:58

РФ и Саудовская Аравия готовят сделки на $2 миллиарда

Россия и Саудовская Аравия планируют подписать десять сделок на сумму более $2 миллиардов во время визита президента РФ Владимира Путина в королевство на следующей неделе, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

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Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Соглашения будут касаться сельского хозяйства, железнодорожного транспорта, удобрений, нефтехимии и искусственного интеллекта, сказал Дмитриев, но не раскрыл деталей.

Только одна из инвестиционных сделок оценивается в $700 миллионов, сказал он, добавив, что РФПИ объявит о совместных инвестициях с государственным нефтяным гигантом Саудовской Аравии Saudi Aramco.

В начале октября Дмитриев сообщал, что в ходе визита Путина в Саудовскую Аравию РФПИ и Saudi Aramco объявят об инвестициях в российского производителя оборудования для нефтяной отрасли Новомет. Стороны планировали приобрести 30% компании .

Россия и Саудовская Аравия также работают над 25 новыми проектами на сумму $10 миллиардов в дополнение к уже вложенным более $2,5 миллиарда в более чем 30 проектов, сказал в четверг глава РФПИ.

Дмитриев сказал, что Россия продолжит продвигать проект строительства нефтехимического завода Сибура в Саудовской Аравии с участием Saudi Aramco, Total и Sinopec.

"Предстоящий визит покажет беспрецедентный уровень развития отношений между Россией и Саудовской Аравией по многим фронтам", - сказал Дмитриев.

Россия в последнее время активизировала сотрудничество с Саудовской Аравией, в частности, благодаря ограничивающему уровень добычи нефти соглашению ОПЕК+.

По словам Дмитриева, Путин и саудовские чиновники в ходе встреч обсудят сделку ОПЕК+. Россия и Саудовская Аравия являются крупнейшими мировыми экспортерами нефти.

Нефтяные объекты Саудовской Аравии подверглись атакам дронов в сентябре, что вызвало крупнейший скачок цен на нефть почти за 30 лет. Однако Эр-Рияд заявил, что уже сумел восстановить добычу, после чего цены вернулись к прежним значениям.

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