Цены на нефть растут из-за возможного снижения добычи странами ОПЕК+

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,52%, до 59,41 доллара за баррель, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,54%, до 53,84 доллара за баррель.

Участники торгов с оптимизмом продолжают отыгрывать сделанные в четверг заявления генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо о том, что участники сделки ОПЕК+ на очередной встрече в декабре могут рассмотреть все варианты по ее будущему. Он добавил, что все участники ОПЕК+ хотели бы сохранить стабильность на рынке, несмотря на более слабые прогнозы на 2020 год. Следующее заседание ОПЕК+ состоится 4 декабря в Вене.

Помимо заявлений Баркиндо определенное влияние на настроения трейдеров оказывают ожидания новостей вокруг очередных торговых переговоров между США и Китаем. Две крупнейшие мировые экономики стремятся урегулировать торговый конфликт, который длится уже более года и приводит к замедлению мирового экономического роста и сокращению потребления топлива.

"США являются крупнейшим мировым потребителем нефти, а Китай — крупнейшим локомотивом роста спроса на нефть в годовом исчислении", — сказал рыночный стратег Axi Trader Стивен Иннес, которого цитирует агентство Рейтер.