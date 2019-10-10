"Нибулон" хочет построить перегрузочный терминал в Николаеве

Об этом заявил заместитель генерального директора "Нибулона" Андрей Волик в ходе заседания по разработке проекта Стратегии развития Николаевской области на 2021-2027 годы, передает БизнесЦензор со ссылкой на НикВести.

Волик рассказал, что для расширения производства компании им необходим участок, которым владеет Черноморский судостроительный завод, и попросил руководство области поспособствовать в решении данного вопроса.

"У нас есть план, как увеличить производительность стали в два раза - до 15 тыс. тонн стали, вложить в развитие судостроения $30 млн. Мы работаем с Черноморским заводом уже три года. Есть проблема о выделении общего земельного участка, которым они владеют, для расширения нашего производства. Нам необходима будет помощь", - сказал Волик.

Также заместитель гендиректора компании рассказал о планах "Нибулона" построить зерновой терминал в микрорайоне Матвеевка.

"Второе, что мы намерены сделать. С 2016 года у нас есть план и предложение к городским властям построить перегрузочный терминал в микрорайоне Матвеевка с целью исключить заезд приходящего в порты Николаева транспорта, что уменьшит нагрузку на внутригородские магистрали", - сказал Волик.

Также он добавил, что, помимо терминала в Матвеевке, компания планирует построить терминал для перевозки минерально-сыпучих строительных грузов в сере Прибужаны в районе Вознесенска.

Ранее компания "Нибулон" уже заявляла о своих намерениях построить в микрорайоне Матвеевка перегрузочный терминал, что позволит исключить трафик в Николаеве и существенно уменьшить транзит на Одессу зерновых грузов.