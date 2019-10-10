Правоохранители изымают документы из архива обанкротившегося банка Жеваго

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает БизнесЦензор.

Как подчеркивается в сообщении, выемка документов проходит при полном содействии Фонда.

При этом в Фонде опровергают существование неких "тайных хранилищ" документов Фонда гарантирования вкладов, которые, по утверждению некоторых СМИ, якобы были обнаружены во время обысков.

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Как сообщалось, накануне директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявил, что подозреваемый в расхищении средств банка "Финансы и кредит" бизнесмен и экс-нардеп Константин Жеваго уже объявлен в Украине в розыск и готовится его объявление в межгосударственный розыск.

На минувшей неделе следователи Госбюро расследований заочно вручили подозрение экс-нардепу Константину Жевагопо по делу о растрате и отмывании 2,5 млрд грн банка "Финансы и Кредит". В пресс-службе бизнесмена обвинения отрицают, сообщив, что он сейчас находится на лечении за границей.

Напомним, по данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, из банка "Финансы и Кредит" перед его банкротством вывели 5 миллиардов гривен.

По данным фонда, оценочная стоимость активов, включенных в конкурсную массу банка, почти в пять раз ниже балансовой: при указанных "на бумаге" 45,065 млрд грн, независимые субъекты оценочной деятельности оценили активы банка только в 9,969 млрд грн.

Напомним, временная администрация в банк "Финансы и Кредит" была введена 17 сентября 2015 года.

Владельцем банка был олигарх Константин Жеваго, который обвинял в банкротстве финучреждения менеджмент.