Депутат из партии Зеленского передумал вводить налог на покупку валюты

Как передает БизнесЦензор, об этом Дубинский сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Я провел опрос среди своих подписчиков (часть из которых является нашими избирателями) по поводу введения 1%-го сбора при покупке наличной валюты… В результате опроса отзываю соответствующий законопроект №2208", – написал депутат.

Дубинский отметил, что в опросе приняли участие 10 756 человек, 79% из них не поддержали инициативу введения сбора.

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Как сообщалось, законопроектом №2208 предлагаолсь ввести общегосударственный сбор в размере 1% с операций по купле-продаже наличной валюты для создания дополнительных источников финансирования развития спорта, который, по мнению автора законопроекта, не развивается.

Законопроектом также предусмотрено установление ответственности плательщиков нового сбора за осуществление операций по покупке иностранной валюты в наличной форме без выдачи расчетных документов в размере 100% от суммы такой операции.

Ранее Верховная Рада при голосовании за законопроект №1049 о введении единого счета для уплаты налогов приняла поправку депутатов Александра Дубинского и Александра Юрченко ("Слуга народа"), которой ввела оптово-отпускные и розничные цены на табачные изделия.

Бывший сотрудник телеканала "1+1" олигарха Игоря Коломойского Александр Дубинский также вошел в состав конкурсной комиссии по определению претендентов на должности независимых членов государственных банков.