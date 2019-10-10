В США арестовали подавших иск к Коломойскому клиентов адвоката Трампа

Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает БизнесЦензор.

По данным издания, бизнесмены из Флориды были арестованы в среду поздно вечером по уголовному обвинению в нарушении правил финансирования избирательных кампаний и, как ожидается, предстанут перед судом в четверг.

Лев Парнас и Игорь Фруман находились под следствием, которое возглавлял офис прокурора США на Манхэттене.

Ранее Руди Джулиани, частный адвокат президента Трампа, называл обоих задержанных своими клиентами. По данным Федеральной избирательной комиссии, они пожертвовали на предвыборные кампании республиканцев, в том числе Дональда Трампа, в мае 2018 года $325 тыс.

С конца 2018 года Фруман и Парнас представили Джулиани нескольким нынешним и бывшим украинским чиновникам для обсуждения дела Байдена.

Комитеты Конгресса США в прошлом месяце запросили документы и показания Парнаса и Фрумана, касающиеся их взаимодействия с администрацией Трампа, Джулиани и украинскими чиновниками. Ожидалось, что они дадут показания в четверг и пятницу.

Как сообщалось, ранее граждане США Игорь Фруман и Лев Парнас в Украине подали в суд на олигарха Игоря Коломойского с требованием компенсации морального вреда на 200 млн гривен после его интервью программе "Схемы".

В интервью Коломойский назвал их "аферистами" и пообещал "вывести на свет божий". Фруман и Парнас также являются клиентами Рудольфа Джулиани - личного адвоката американского президента Дональда Трампа.

Ранее Коломойский так отреагировал на слова Рудольфа Джулиани о том, что для выполнения предвыборных обещаний Зеленскому надо избавиться от людей "из прошлого":

"В Украине действуют два афериста, которые находятся под расследованием США. Один, кажется, Лев Парнас, а другой - Игорь - то ли Фруман, то ли Фурман. И они ходят здесь Украиной, собирают с людей деньги, рассказывают, что они близки с господином Джулиани - и они решат с господином Луценко любой вопрос. Господин Луценко об этом даже не знает. И, я думаю, господин Джулиани тоже об этом не знает. Два "Остапа Бендера", которые ходят между двумя странами и рассказывают всякое ... И в ближайшем будущем, поверьте мне, мы этих двух "субчиков" выведем на свет божий. Чтобы они не думали ... Запомните эти два имени: Лев Парнас и Игорь Фруман. Они приезжали ко мне в Израиль и рассказывали, как мне надо с Зеленским общаться. Я сказал - я не имею отношения к Зеленскому. После этого они исчезли - и здесь начались все эти провокации: по Джулиани, окружению, избавиться, еще какой-то бред".

После выхода интервью Игоря Коломойского личный адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани обвинил украинского бизнесмена в клевете в отношении двух граждан США и заявил, что посоветовал своим клиентам подать в суд

Лев Парнас и Игорь Фруман - американские бизнесмены, причастные к благотворительной организации American Friends of Anatevka. Анативка – построенный на средства еврейской общины населенный пункт в Киевской области для еврейских переселенцев с востока Украины.