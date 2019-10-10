Тюремщики решили закупить рыбу на 1 миллиард по вдвое завышенным ценам

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Рамочным соглашением на три года хотят заказать 10,34 тыс. тонн замороженной обезглавленной рыбы по ожидаемой цене 102 грн за кг. Это должны быть хек, сайда, минтай, сардинелла, аргентина или морской окунь.

По данным ассоциации "Украинские импортеры рыбы и морепродуктов", ожидаемая цена может быть завышенной до двух раз.

Например, на украинском рынке оптовая цена сардинеллы составляет около 43 грн за кг, хека и минтая – 55 грн за кг, аргентины – 50-56 грн, сайды – 57 грн, а морского окуня – 65 грн за кг. Это в полтора-два раза дешевле ожидаемой цены на тендере тюремщиков.

По словам источников издания, такая разница в ценах не может быть объяснена только стоимостью доставки в учреждения заказчика по всей Украине.

Также участники рынка имеют основания считать, что планируется поставка только дешевых видов рыбы, а более дорогие виды были добавлены в ассортимент для объяснения завышенной цены.

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Как отмечается, на тендерах других заказчиков замороженная обезглавленная ​​рыба тоже стоит дешевле. Например, в сентябре НТУ "КПИ им. И. Сикорского" заказал значительно меньшую поставку хека до конца года по 62 грн за кг. Это, по крайней мере, в полтора раза дешевле ожидаемой цены тюремщиков.

По такой же цене в 62 грн за кг хек заказали ОП "Ровенская АЭС" и ОП "Хмельницкая АЭС" ГП "НАЭК "Энергоатом". Минтай для "Хмельницкой АЭС" стоит 59 грн за кг.

На вышеуказанный тендер пришло шесть фирм: ООО "Фининтертехнология", ООО "Днепр Ривер Групп", ООО "Эмми Он", ООО "БМ-Консалтинг", ООО "Укральянспродукт" и ООО "Проект Инвест ХХI". Однако заказчик допустил к аукциону только первые пять, а "Проект Инвест ХХI" отклонил из-за несоответствия квалификационным критериям и условиям тендера.

Три из допущенных фирм уже поставляли продукты для заключенных. С 2016 "Днепр Ривер Групп" получила подрядов на 369,77 млн грн у тюремщиков, Госрезерва и Нацгвардии, "Фининтертехнология" – на 312,2 млн грн у тюремщиков и Госрезерва, а "Эмми Он" – 212,7 млн грн у тюремщиков.

Другие две допущенные фирмы пришли на тендеры тюремщиков впервые. В 2019 году "БМ-Консалтинг" получил подрядов пограничников и Святошинского психоневрологического интерната на 14,6 млн грн, а "Укральянспродукт" – у Нацгвардии на 14,13 млн грн.

Отклоненная фирма "Проект Инвест ХХI" с 2013 года получила тендеров у различных заказчиков на 1,04 млрд грн, в основном – в своей Одесской области, но не выиграл ни одного подряда тюремщиков.