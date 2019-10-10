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10.10.19 16:36

Украина не ведет переговоров с Россией по подаче воды в Крым, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Киев не ведет переговоров с Российской Федерацией относительно возможности возобновления поставок пресной воды в аннексированный Россией Крым.

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Об этом Зеленский сообщил в ходе общения с журналистами в рамках пресс-марафона 10 октября в Киеве, отвечая на вопрос о том, рассматриваются ли варианты возобновления подачи воды в Крым, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

На вопрос, "просил ли об этом (президент РФ Владимир) Путин" и готова ли Украина вести переговоры по этому поводу, Зеленский сказал: "Нет. Чтобы переговоры были, кто-то должен начинать эту тему. Тему та сторона не поднимала. Мы в этом вопросе защищаем Украину".

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