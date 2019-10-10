В инновационном парке "Экополис-ХТЗ" Ярославского появится аграрный хаб

Как заявил генеральный менеджер форума Дмитрий Титаренко, "Агропорт-2019" станет точкой отсчета нового этапа в истории форума, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"Будущее аграрной сферы непосредственно лежит в плоскости инновационных разработок. Поэтому сегодня более актуален не формат периодических экспозиций и конференция, а постоянно действующие опытно-демонстрационные площадки с научной компонентой. Именно таким мы видим Agroport в последующие годы – передовым агроиндустриальным инновационным парком", – рассказал Титаренко.

Группа DCH Александра Ярославского в лице компании "Экополис-ХТЗ" поддержала инициативу команды Agroport. Генеральный директор DCH Real Estate&Infrastructure Даниил Владов подписал от имени DCH меморандум о стратегическом сотрудничестве инновационного парка "Экополис-ХТЗ" с будущим агроиндустриальным парком Agrihub от Agroport.

Как сообщалось ранее, Александр Ярославский планирует инвестировать в "Экополис-ХТЗ" более $1 млрд в течение ближайших 10 лет. В рамках инновационного парка будут функционировать индустриальный, логистический, коммерческий, образовательный и научный кластеры, к которым теперь добавится и агротехнологический Agrihub.

Елена Деревянко, вице-президент DCH, на открытии форума Agroport-2019 отметила, что новые экономические реалии и технологический прогресс требуют адекватных подходов и форматов общения сторон, заинтересованных в развитии украинского агропромышленного комплекса.

"Поэтому мы приветствуем и поддерживаем инициативу трансформировать Agroport в инновационный агроиндустриальный парк. В свое время Александр Ярославский и группа DCH дали Харькову серьезный стимул для экономического развития, создав инфраструктуру Евро-2012, включая современный харьковский аэропорт. Сейчас мы занимаемся созданием экосистемы стимулирования инновационной и инвестиционной активности на родной Харьковщине. Agroport в своей харьковской части просто переезжает из аэропорта на легендарный ХТЗ", – рассказала Деревянко.

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Напомним, Agroport проводится в Украине с 2015 года. Впервые состоялся в Международном аэропорту "Харьков" группы DCH Александра Ярославского и традиционно поддерживается DCH.

Форум является комплексным и состоит из выставки техники и технологий для фермерства, инвестиционной конференции и серии семинаров, круглых столов и встреч бизнеса. Тематика мероприятий традиционно соответствует приоритетам Всемирной продовольственной организации ООН (FAO). С 2016 года "Агропорт" объединил фермеров всей Украині и проводится в формате Запад-Восток.

DCH – одна из крупнейших украинских многопрофильных корпораций. Владелец и президент – Александр Ярославский, один из наиболее известных бизнесменов Украины.

Ключевые направления деятельности DCН: финансы, промышленность, добыча полезных ископаемых, транспорт, девелопмент, производство стройматериалов, гостиничный бизнес и др.

В числе украинских активов DCH: Харьковский тракторный завод, рудник "Сухая балка" (Кривой Рог), Днепровский металлургический завод (ДМЗ), страховая компания "ИНГО Украина", Международный аэропорт "Харьков", УГДК, отель Kharkiv Palace Hotel 5*, сеть ТРЦ "Караван Megastore", регбийный клуб "Олимп" и др.

Инвестиции Александра Ярославского в экономику Харьковского региона превысили $1 миллиард, включая вложения в программу подготовки инфраструктуры Харькова к "Евро-2012" (строительство аэропорта, стадиона, первого в городе 5* отеля и прочих важных для УЕФА объектов).