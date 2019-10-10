Зеленский подтвердил обещание выделить средства на ремонт взлетной полосы аэропорта в Днепре

Об этом глава государства заявил во время пресс-марафона, отвечая на вопрос издания "Информатор", передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"Ответ один: мы будем строить в Днепре аэропорт. Ничего не откладывается. В 2020 мы будем строить аэропорт и не только в Днепре", – сказал президент.

Глава государства пояснил, что в нынешнем варианте госбюджета на 2020 года средства на "взлетку" Днепровского аэропорта пока не предусмотрены, потому что этот документ еще не окончательный. И в ближайшее время президент поручит правительству внести соответствующую строчку в расходную часть.

"Финальный бюджет мы договорились обсудить вместе с министром финансов и премьер-министром. А они пока еще ко мне не подходили. Но запишу себе", – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что в госбюджете на 2020 год журналисты не обнаружили финансирование, обещанное властью на строительство взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта "Днепр". Несмотря на то, что договоренности о выделении денег давно достигнуты, и президент Украины их подтвердил во время визита в Днепр.

"Мы сделаем и поможем вам. Средства будут, потому что мы понимаем, что такое для города-миллионника аэропорт", – сказал тогда президент.

Напомним, неделю назад губернатор Днепропетровской области Александр Бондаренко и президент группы DCH Александр Ярославский также обсудили детали проекта. Работы в Международном аэропорте "Днепр" должны начаться уже в 2020 году – как только государство выделит первый миллиард гривен на строительство взлетно-посадочной полосы.

Губернатор Александр Бондаренко сообщил, что все необходимые документы со стороны облгосадминистрации – акты и запросы – направлены в ВР и в Кабинет министров. Проект будет реализован в формате частно-государственного партнерства.

Планируется, что Александр Ярославский построит современный терминал и VIP-терминал, а государство – взлетную полосу. Инвестиции DCH составят порядка $70 млн, а государство вложит около 3 млрд грн. Новый аэропорт откроют на землях запаса рядом с действующим.

Как сказал на встрече с губернатором Ярославский, проект строительства терминала готовы презентовать через пару месяцев.

Как известно, по состоянию на сегодня инфраструктура Международного аэропорта "Днепр" физически изношена и морально устарела до той степени, что делает небезопасными полеты современных самолетов. Фактически, воздушное сообщение города с внешним миром сведено до минимума, не соответствует статусу города-миллионника и сдерживает как развитие самого Днепра, так и прилегающих регионов.