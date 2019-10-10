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10.10.19 15:48

Министр обороны анонсировал тестовую покупку комплексов Javelin до конца года

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк анонсирует тестовую покупку противотанковых ракетных комплексов Javelin до конца 2019 года.

Министр обороны анонсировал тестовую покупку комплексов Javelin до конца года

Об этом сказал Загороднюк на брифинге в Киеве 10 октября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы работаем над вопросами модернизации вооружения, военной техники. Как вы знаете, мы покупаем Javelin в этом году – это будет первая тестовая покупка. Мы продолжаем нарабатывать подобные соглашения с нашими партнерами и надеемся, что в следующем году мы сможем показать еще некоторые результаты по этому вопросу", – сказал Загороднюк.

Он также сообщил, что программа государственных закупок вооружений будет не такой "засекреченной", как в предыдущие годы.

"Мы максимально открыты в вопросах вооружения, чтобы народ Украины и наши партнеры могли видеть, каким образом мы распоряжаемся бюджетными средствами", – добавил министр.

Как сообщалось, в начале октября Госдепартамент США принял решение одобрить возможную продажу Украине вооружения – 150 ракет Javelin и сопутствующего оборудования на сумму, не превышающую $39,2 млн.

Правительство Украины сделало запросило разрешение на покупку 150 ракет Javelin и десяти блоков прицельно-пуского оборудования в 2018 году.

Украина также получит от США обучающие устройства, транспортную поддержку, вспомогательное оборудование, запчасти и другие элементы программы.

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