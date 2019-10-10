Потребление газа на Сумщине упало с начала года на 20%

Как сообщает пресс-служба предприятия, данная ситуация и не пересмотр тарифа на распределение газа приводят к убыточности отрасли, передает БизнесЦензор.

По данным компании, в Сумской области в 2019 году сохраняется тенденция сокращения объемов потребления природного газа всеми группами клиентов.

Так, за 9 месяцев 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, бытовые потребители использовали меньше газа на 25,2%, промышленные предприятия – на 15,2%, учреждения и организации, финансируемые из государственного бюджета – на 15,8%, а теплоснабжающие предприятия – на 16,9%.

"Уменьшение объемов распределенного природного газа непосредственно сказывается на финансовом состоянии общества. Поскольку растет уровень убыточности и пропорционально уменьшается количество средств, которые компания полностью перенаправляет на работу аварийно-диспетчерских служб, модернизацию и обслуживание газораспределительных сетей всей Сумщины", – отмечается в сообщении.

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В компании также напомнили, что с 2016 года регулятор НКРЭКУ не пересматривает тариф на распределение газа, поэтому уже четвертый год подряд для АО "Сумыгаз" действует экономически необоснованный тариф. В связи с этим в текущем году сумма убытков компании уже достигла 220 млн грн, тогда как в прошлом году убыток составил 180 млн грн.

"Финансовый кризис, спровоцированный действиями НКРЭКУ, приводит к основной проблеме нового отопительного периода – изношенные газораспределительные сети и растущая угроза их аварийности. С каждым годом количество непригодных сетей и газового оборудования только растет. Выход – один. Устранить дискриминационные тарифы, которые уже втрое ниже необходимого уровня", – подчеркивается в сообщении.

В компании отмечают, что ожидают новый тариф и потребители природного газа.

"Это подтверждено результатами исследования Киевского международного института социологии. Абсолютное большинство опрошенных потребителей отметили, что для них важно понимать, сколько именно они платят за потребленный энергоресурс, а сколько – за услугу его доставки в дом. В большинстве потребители заинтересованы в том, чтобы получать детализированную информацию о составляющих стоимости услуг энергоснабжения", – сказано в сообщении.

Напомним, АО "Сумыгаз" не получает оплату от потребителей за природный газ. С 1 июля 2015 года это делают газоснабжающие предприятия, используя расчетный счет специального назначения, с которого основная часть автоматически по утвержденному алгоритму направляется в НАК "Нафтогаз Украины".