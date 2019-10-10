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10.10.19 20:51

"Укрзализныця" увеличила срок предварительной продажи билетов для поездов на Донбасс

Билеты на поезда, курсирующие в направлении Луганской и Донецкой областей, теперь можно приобрести не за 30, а за 45 суток до отправления поезда.

"Укрзализныця" увеличила срок предварительной продажи билетов для поездов на Донбасс

В целом срок предварительной продажи билетов увеличен на 16 поездов восточного направления, кроме скоростного поезда "Интерсити+" №712/711 Киев - Константиновка, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

В частности, за 45 суток до отправления сейчас можно приобрести билеты на следующие поезда:

В компании напомнили, что билеты на эти поезда можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн, а предварительная продажа билетов на первые сутки продаж начинается с 08:00.

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