"Укрзализныця" увеличила срок предварительной продажи билетов для поездов на Донбасс

В целом срок предварительной продажи билетов увеличен на 16 поездов восточного направления, кроме скоростного поезда "Интерсити+" №712/711 Киев - Константиновка, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

В частности, за 45 суток до отправления сейчас можно приобрести билеты на следующие поезда:

№10/9 Киев - Мариуполь;

№20/19 Киев - Лисичанск;

№45/46 Ужгород - Лисичанск;

№70/69 Львов - Мариуполь;

№84/83 Киев - Мариуполь;

№92/91 Одесса - Константиновка;

№96/95 Мариуполь - Харьков, Бахмут;

№116/136 - 135/115 Киев - Бердянск, Покровск;

№124/123 Киев - Константиновка;

№126/125 Киев - Константиновка;

№138/137 Хмельницкий - Лисичанск;

№140/139 Днепр - Лисичанск;

№142/141 Львов - Бахмут;

№142/141 Одесса - Мариуполь;

№205/206 Покровск - Харьков;

№215/216 Покровск - Новоалексеевка.

В компании напомнили, что билеты на эти поезда можно приобрести в железнодорожных кассах и онлайн, а предварительная продажа билетов на первые сутки продаж начинается с 08:00.