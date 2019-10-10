"Укрзализныця" увеличила перевозки зерна на 23%

Об этом глава правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов сообщил на заседании оперативного штаба по обеспечению перевозок сельхозпродукции в Минагрополитики, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу компании.

По словам Кравцова, сейчас "Укрзализныця" загружает более 2 тыс. вагонов-зерновозов в сутки и может и далее увеличивать объемы перевозки зерновых при условии улучшенной координации действий с Мининфраструктуры, портами, зерновыми терминалами и всеми участниками рынка относительно надлежащей организации работы зерновых станций, ускорения технологических процессов разгрузки вагонов.

"К сожалению, сегодня имеем отставание по выгрузке вагонов. Так, ежесуточно на зерновых станциях несвоевременно разгружаются до 200 вагонов, за 10 суток - это уже 2 тыс. вагонов, которые в ожидании разгрузочных операций создают заторы на подходах к морским портам. Как следствие, нарушается вся логистика перевозки зерновых. Компания вынуждена объявлять временные конвенции на перевозку. Поэтому сегодня нужно ставить вопрос не только "Укрзализныце", но и другим участникам перевозочного процесса", - отметил Кравцов.

При этом в качестве примера он привел работу агрохолдинга "Кернел", который недавно достиг суточного показателя разгрузки на терминале в 250 вагонов.

В конце сентября "Укрзализныця" ограничила отправку зерновых грузов для припортовых станций Николаева и Черноморской эксп.

Ранее "Укрзализныця" разрешила портам приостанавливать отгрузку в свой адрес из-за скопления вагонов.