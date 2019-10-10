Глава НКЦБФР анонсировал пакет финансовых законопроектов на следующей неделе

Об этом сообщил глава Нацкомиссии Тимур Хромаев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На следующей неделе мы выйдем с большими изменениями законодательства в отношении рынков капитала и товарных рынков, которые позволят Украине и украинским финансовым инструментам получить так называемый "финансовый безвиз", – рассказал Хромаев.

Он добавил, что до конца первого квартала 2020 года будут предложены также законопроекты по защите прав инвесторов от злоупотреблений на рынке капитала (введение принципов IOSCO), по второму (накопительному) уровню пенсионной системы, по институтам совместного инвестирования (имплементация UCITS и AIFMD) и по депозитарной системе (имплементация CSDR).

По словам Хромаева, игнорирование реформирования финансовой системы последние пять лет привело к катастрофическому ухудшению позиций Украины в мировом рейтинге The Global Competitiveness Index (GCI), в частности, в компоненте "уровень развития финансовой системы". Хромаев убежден, для изменения ситуации в 2020 году народным депутатам необходимо плодотворно работать над финансовыми законами.

Как сообщалось, Украина в 2019 году потеряла две позиции в Индексе глобальной конкурентоспособности (GCI) Всемирного экономического форума (ВЭФ) и опустилась на 85 место из 141 страны. Наихудшим был регресс по уровню развития финансовой системы.

НКЦБФР проводит активные консультации с участниками рынка при посредничестве члена команды президента Украины Владимира Зеленского Виктории Страховой, чтобы к середине октября подготовить согласованный обновленный законопроект об упрощении инвестиций и внедрении новых финансовых инструментов (№9035 О деривативах и финансовых рынках в Раде VIII созыва), предполагающий, что регулятором товарного биржевого рынка станет НКЦБФР.