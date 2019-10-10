Беларусь оценила потери от налогового маневра РФ в $400 миллионов

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

"На следующий год -$800 млн. Это с учетом накопленных $400 млн в этом году, еще $400 млн на следующий год (потери). Это суммарно для экономики", - сказал министр финансов Беларуси Максим Ермолович.

Отвечая на вопрос, есть ли подвижки в переговорах с Москвой по вопросу компенсации потерь от налогового маневра, министр сказал "мы пока в процессе".

Как сообщалось, в 2019 году потери в связи с реализацией налогового маневра в нефтяной сфере РФ для белорусской стороны составят порядка $400 млн в 2019 году. По данным концерна "Белнефтехим", за 9 месяцев 2019 года издержки от реализации налогового маневра составили $240 млн.

Суммарные издержки от налогового маневра в 2019-2024 годах составят около $10,5 млрд. Издержки импортеров нефти связаны с ее удорожанием в условиях ее беспошлинного ввоза. Кроме того, доходы бюджета Беларуси от экспорта нефтепродуктов снижаются в условиях унификации экспортных пошлин с РФ.

Ранее также сообщалось, что по оценке Минфина, снижение доходов бюджета Беларуси от реализации налогового маневра в России и прекращения действия механизма "перетаможки" (зачисление в бюджет Беларуси экспортных пошлин за 6 млн тонн российской нефти) в 2020 году оценивается в $663 млн.