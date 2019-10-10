Зеленский отрицает связь между увольнением Данилюка и делом "Приватбанка"

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я не согласен с господином Данилюком. Думаю, Данилюк знает меня очень хорошо и знает, что я всегда относился к нему очень хорошо… Я не согласен с его позицией, что он ушел из-за "Приватбанка". Думаю, это было некорректно", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что во время подписания заявления вопрос о том, что увольнение связано с "Приватбанком", Данилюк не поднимал.

"Саша хотел быть премьер-министром Украины. Я сказал ему честно, что он действительно нормальный профессиональный человек, но я выбрал другую кандидатуру", – сказал глава государства.

При этом Зеленский признал, что между Данилюком и главой Офиса президента Андреем Богданом существовали сложные отношения.

Зеленский подчеркнул, что Данилюк написал заявление об увольнении перед визитом украинской делегации в США, и, по его мнению, тот ожидал, что заявление не будет удовлетворено.

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Как сообщалось, 30 сентября президент Владимир Зеленский подписал заявление об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Данилюк назвал одной из главных причин его отставки ситуацию с возможной отменой национализации "Приватбанка", а также конфликт с главой Офиса президента Андреем Богданом.

Напомним, Данилюк возглавлял Минфин с апреля 2016 года по май 2018 года и непосредственно участвовал в процессе национализации "Приватбанка".