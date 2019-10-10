АМКУ оштрафовал крупнейшие табачные компании на 6,5 миллиарда (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу АМКУ сообщает БизнесЦензор.

Штраф вынесен по делу о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции крупнейшими производителями табачных изделий: "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" совместно с "Филип Моррис Украина"; "Джей Ти Интернешнл Украина" совместно с "Джей Ти Интернешнл Компани Украина"; "Империал Тобакко Продакшн Украина" совместно с "Империал Тобакко Юкрейн"; "Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" совместно с "А/Т табачная компания" В.А.Т.- Прилуки" и дистрибьютором "ТЕДИС Украины".

АМКУ признал поведение этих компаний согласованным, в результате чего на рынке продажи сигарет стало создание и поддержание искусственных барьеров, препятствовавших выходу на рынок других субъектов хозяйствования.

"На практике нарушители установили такие условия для заключения договоров с другими, кроме "Тедис", потенциальными дистрибьюторами, которые просто невозможным их появление на этом рынке", – сообщает АМКУ.

По данным АМКУ, в 2011-2012 годах каждый из указанных производителей сократил количество прямых контрактов с дистрибьюторами из нескольких десятков к одному общему для всех – "Тедис Украина".

Как следствие, в 2013 году "Тедис Украина" становится монополистом на рынке с долей 99,43%.

"Одновременно указанные производители установили похожие критерии к потенциальным покупателям (в т. ч. поставка (доставка) сигарет в отдаленные районы), которым не соответствует ни один из субъектов хозяйствования", – сообщает АМКУ.

В 2012-2015 годах именно ООО "Тедис Украина" не только не соответствовало упомянутым критериям, но и не выполняло в полном объеме своих основных дистрибьюторских функций (продажа до 58% объема сигарет путем самовывоза или по частям, то есть без всякой доставки покупателям), сообщает АМКУ. Однако производители никак на это не реагировали.

За совершенные нарушения наложены штрафы на:

"Тедис Украина" – 3,4 млрд грн;

"Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" – 370 млн грн;

"Филип Моррис Украина" – 810 млн грн;

"Джей Ти Интернешнл Украина" – 430 млн грн;

"Джей Ти Интернешнл Компани Украина" – 490 млн грн;

"Империал Тобакко Продакшн Украина" – 170 млн грн;

"Империал Тобакко Юкрейн" – 290 млн грн;

"Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" – 80 млн грн;

"А/Т табачная компания "В.А.Т. - Прилуки" – 450 млн грн.





В свою очередь в компании "Тедис Украина" отрицают обвинения со стороны АМКУ в нарушении законодательства о защите економичноӥ конкуренциӥ в виде антиконкурентных согласованных действий.

"Решение Антимонопольного комитета принято с нарушением требований действующего законодательства, без имеющейся доказательной базы и по надуманным основаниям... "Тедис Украина" не согласна с решением АМКУ и будет обжаловать его, согласно действующему законодательству", – заявили в компании.

Это уже второе дело о монополии на оптовом рынке сигарет Украины.

Как сообщалось, в декабре 2016 года АМКУ наказал "Тедис Украина" штрафом в размере 431 млн грн, из которых фирма заплатила только 300 млн грн.

В том расследовании АМКУ вообще не затрагивал роль производителей в создании монополии и сумма штрафа была в несколько раз меньше возможной по закону.

Поэтому Загребельская обратилась к председателю АМКУ со служебной запиской о необходимости открытия дела против четырех производителей за монополизацию сигаретного рынка ООО "Тедис Украина". После этого и была открыто новое дело, которое сейчас рассматривается Комитетом.

В тот период Генеральная прокуратура вела уголовное производство в отношении "крышевания" должностными лицами АМКУ монополиста "Мегаполис Украина", тогда уже переименованного в "Тедис Украина". В материалах дела было указано, что Юрий Терентьев и его предшественник Николай Бараш осуществляли "прикрытие противоправной деятельности" сигаретного дистрибьютора и производителей.

Tedis Ukraine, созданная в 2011 году как ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 года была переименована в ООО "Тедис Украина". Региональная сеть компании состоит из 35 региональных структурных подразделений в Украине.

Tedis Ukraine является крупнейшим дистрибьютором сигарет в Украине: ее доля на рынке, по данным АМКУ, составляла более 99%.

ООО "Тедис Украина" зарегистрировано на четыре кипрские компании "Мегаполис Юкрейн Инвестмент Лимитед", "Эбромар Индастриз Лимитед", "Лидертано Холдингс Лтд" и "Пласидо Холдингз Лимитед". Бенефициарными владельцами выступают Борис Кауфман, а также Ричард Дориан и Ричард Даксбери из Англии.