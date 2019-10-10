НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу Святашу из-за долгов перед "Укрсиббанком" (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАБУ сообщает БизнесЦензор.

"Поскольку на тот момент экс-нардеп находился в лечебном учреждении, сообщение о подозрении составлено в соответствии со ст. 276 УПК Украины и осуществляется в порядке, предусмотренном ст.135 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а именно – вручено близкой родственнице и направлено по месту жительства подозреваемого", – сообщает НАБУ.

Следствие установило, что экс-нардеп не указал в электронной декларациях 2015 и 2016 годах факт наличия у него финансовых обязательств перед АО "Укрcиббанк".

"В частности, речь идет о таких суммах: в декларации 2015 года – $149,97 тыс. и 149,66 тыс. евро; в декларации за 2016 год – $467,51 тыс. и 450,36 тыс. евро", – сообщает НАБУ.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с апреля 2018 года.

По данным Интерфакс-Украина, речь идет об экс-нардепе Дмитрии Святаше (группа "Видродження").

Как сообщалось, 8 октября прокуратура Киева объявила подозрение бывшему народному депутату Дмитрию Святашу в деле по факту завладения 1,1 млрд грн средств "Укрсиббанка".

По данным следствия, бывший депутат, действуя как организатор преступления, по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний "АИС" мошенническим путем завладел денежными средствами, полученными от АО "УкрСиббанк" на основании кредитных договоров, чем нанес ущерб этому банковскому учреждению на сумму более 1,1 млрд грн.