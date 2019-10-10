Украину с начала года покинули 1,5 миллиона человек, – Дубилет. ИНФОГРАФИКА

Об этом Дубилет сообщил в Telegram, передает БизнесЦензор.

"Делюсь небольшой порцией информации, которую мы смогли достать из баз данных, по пересечению границы. Здесь мы посчитали количество украинцев, которые выехали заграницу и не вернулись более 21 дня (накопительно), а также количество украинцев, вернувшихся после 21-дневного отсутствия (ежедневно)", - объяснил Дубилет.

"С начала года количество украинцев, проживающих на нашей территории, сократилось на 1.5 млн человек", - добавил он.

По словам Дубилета, украинцы возвращаются из-за границы временно в конце апреля в начале мая на европейские и украинские праздники.

Он также добавил, что возвращаться в Украину стало больше человек.