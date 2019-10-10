Кабмин решает вопрос с высокими "зелеными" тарифами в энергетике, – Зеленский

Об этом Зеленский заявил во время брифинга с журналистами, сообщает БизнесЦензор.

"Таких зеленых тарифов, действительно нет нигде в Европе. У нас они наивысшие. Они (правительство) разбираются. Почему? Есть контракты с многочисленными компаниями. Мы же подписали контракты, а теперь говорим, давайте изменять тариф?" – сказал Зеленский.

Он заявил, что эту проблему нужно решить.

"Поэтому я думаю, что там проблема будет решена благодаря общению с этими компаниями, которые уже имеют контракт. Но найти их надо, нормальные тарифы, которые будут рыночными. Я знаю, что поднимается этот вопрос", - сказал президент.

"Я думаю, правительство знает, что мы не должны терять отношения с иностранными компаниями, в том числе, которые уже имеют вопросы. Я думаю, они решат этот вопрос, но тарифы очень высокие, это правда", - добавил он.

Как сообщалось, "Гарантированный покупатель" 25 сентября направил 3,4 млрд грн производителям по "зеленому" тарифу за отпущенную в августе электроэнергию.

Ранее, 17 сентября, предприятие заплатило производителям по "зеленому тарифу" 1,07 млрд грн за отпущенную с 1 по 10 сентября электроэнергию.

"Гарантированный покупатель" выкупает произведенную по "зеленому" тарифу электроэнергию и реализует ее на рынке "на сутки вперед". Предприятие также обеспечивает функционирование механизма PSO, для недопущения роста цен для населения.

ГП покупает электроэнергию у государственных НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго" и реализует ее поставщикам универсальных услуг, которые продают ее населению по фиксированным тарифам, еще часть – продает на рынке "на сутки вперед" для компенсации потерь. Кроме того, предприятие будет отвечать за проведение аукционов для "зеленой" генерации, которые должны начаться с 2020 года.