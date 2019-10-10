Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело против Кличко

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

Инициатором дела выступили депутаты Киевского горсовета, которые подозревают Кличко в возможном злоупотреблении властью и хищении средств из городского бюджета.

Депутаты считают, что Кличко вместе с чиновниками КГГА и "Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" могли завысить стоимость реконструкции Шулявского путепровода. Выгодополучателем, по информации заявителей, была компания-подрядчик проекта Северо-Украинский строительный альянс из корпорации Укрбуд.

Депутаты также считают, что киевский мэр содействовал "незаконной реализации имущественных прав юридических лиц, связанных с его бывшим политическим соратником и бенефициаром Укрбуд Инвест и Укрбуд Девелопмент" Максимом Микитасем.