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10.10.19 10:29

Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело против Кличко

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко, говорится в решении суда от 2 октября 2019 года.

Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело против Кличко

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

Инициатором дела выступили депутаты Киевского горсовета, которые подозревают Кличко в возможном злоупотреблении властью и хищении средств из городского бюджета.

Депутаты считают, что Кличко вместе с чиновниками КГГА и "Дирекции строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" могли завысить стоимость реконструкции Шулявского путепровода. Выгодополучателем, по информации заявителей, была компания-подрядчик проекта Северо-Украинский строительный альянс из корпорации Укрбуд.

Депутаты также считают, что киевский мэр содействовал "незаконной реализации имущественных прав юридических лиц, связанных с его бывшим политическим соратником и бенефициаром Укрбуд Инвест и Укрбуд Девелопмент" Максимом Микитасем.

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