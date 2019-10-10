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10.10.19 10:22

"Укрхимтрансаммиак" досрочно оттранспортировал 2 миллиона тонн аммиака

Государственное предприятие "Укрхимтрансаммиак" досрочно оттранспортировало второй миллион тонн аммиака.

укрхимтрансаммиак

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрхимтрансаммиака" сообщает БизнесЦензор.

"По состоянию на 20 часов 17 минут 8 октября 2019 государственное предприятие "Укрхимтрансаммиак" досрочно оттранспортировало второй миллион тонн аммиака жидкого через аммиакопровод "Тольятти-Одесса", - говорится в сообщении.

Это на 47 дней раньше, чем планировалось и на 34 дня раньше, чем в прошлом году.

ГП "Укрхимтрансаммиак" - один из крупнейших мировых транспортировщиков жидкого аммиака, который является оператором украинского участка магистрального аммиакопровода "Тольятти - Одесса".

Через этот аммиакопровод транспортируется жидкий аммиак в Одесский припортовый завод, откуда он поставляется на экспорт в страны Европы, Азии и США.

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