"Укрхимтрансаммиак" досрочно оттранспортировал 2 миллиона тонн аммиака

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрхимтрансаммиака" сообщает БизнесЦензор.

"По состоянию на 20 часов 17 минут 8 октября 2019 государственное предприятие "Укрхимтрансаммиак" досрочно оттранспортировало второй миллион тонн аммиака жидкого через аммиакопровод "Тольятти-Одесса", - говорится в сообщении.

Это на 47 дней раньше, чем планировалось и на 34 дня раньше, чем в прошлом году.

ГП "Укрхимтрансаммиак" - один из крупнейших мировых транспортировщиков жидкого аммиака, который является оператором украинского участка магистрального аммиакопровода "Тольятти - Одесса".

Через этот аммиакопровод транспортируется жидкий аммиак в Одесский припортовый завод, откуда он поставляется на экспорт в страны Европы, Азии и США.