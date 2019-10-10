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10.10.19 10:16

Фонд гарантирования предлагает продолжать ликвидацию банка до завершения продажи всех активов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) разработал законодательные инициативы для возврата средств крупным вкладчикам обанкротившихся банков по вкладам выше гарантированного возмещения в 200 тыс. грн.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Законодательные инициативы направлены на то, чтобы вынудить прежних акционеров, связанных с обанкротившимся банком лиц и его руководителей возместить нанесенный ущерб.

ФГВФЛ, в частности, предлагает продолжать ликвидацию банка до завершения продажи всех его активов. Непогашенные требования кредиторов после продажи активов и завершения ликвидации банка предлагается взыскивать с бывших владельцев, связанных с банком лиц и руководителей финучреждения. Законодательными инициативами предусмотрена возможность внесудебного урегулирования, включая уступку прав требования и заключение мирового соглашения.

Средства, которые будут взысканы со связанных лиц уже после завершения ликвидации банка, будут направлены на удовлетворение требований кредиторов в очередности, которая определена законом " О системе гарантирования вкладов физических лиц ".

При этом акционеры и связанные с банком лица будут отвечать за убытки всем своим имуществом, говорится в сообщении.

В 2014-2017 гг. Национальный банк Украины принял решение о выведении с рынка 96 банков.

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