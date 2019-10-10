Vodafone Украина могут продать азербайджанскому оператору (обновлено)

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По ее словам, дата рассмотрения заявления Bakcell будет известна после того, как глава АМКУ определит уполномоченного по данному заявлению.

В свою очередь глава российской группы компаний МТС, дочерней компанией которой является "Vodafone Украина", Алексей Корня заявил, что конкретных решений о продаже украинской "дочки" у компании пока нет.

"Конкретных сделок сейчас на столе нет. Подача требования является техническим моментом, не свидетельствующим о сделке", – заявил глава МТС.

При этом, по словам главы МТС, оператор смотрит на разные возможности развития в отношении международной стратегии.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что "Vodafone Украина" планирует купить другая азербайджанская телеком-компания Azercell, однако она не подтвердилась.

Bakcell – основанный в 1994 году азербайджанский оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, работает в стандартах GSM, UMTS и LTE.

Сеть Bakcell состоит более чем из 7,5 тыс. базовых станций, охватывает 93% территории (исключая оккупированные территории) и 99% населения Азербайджана. Компания обслуживает более 3 млн абонентов.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине - по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом - до 1,8 млрд грн. В компании объясняют это увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

"Vodafone Украина" на 100% принадлежит Prelludium B.V. и является частью международной группы МТС, акции которой котируются на Нью-йоркской фондовой бирже.